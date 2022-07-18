Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim - Son Dakika
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Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim

18.07.2022 11:14

Kadın cinayetine karışan katilin akılalmaz sözleri tepki topladı. Denizli'de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 5 el ateş ederek öldüren koca, jandarmanın yoğun çalışması sonucu 40 gün sonra teslim oldu. Komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, "Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun" sözlerini sarf etti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam

JANDARMANIN BAŞARILI ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğın çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu. Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren'e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah'a havale ediyorum. Kaynanama sorun" oldu.

Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam

"OĞLUMU DA GELİNİMİ DE O ÖLDÜRDÜ"

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, "Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah'ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki 'Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim' dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü" dedi.

Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam

ÇOCUĞUNA DOYAMADAN CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı. Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar ise herkesi duygulandırdı. Beklenenden tam tersi mutlu bir aile görüntülerinin olduğu o anlarda Evren'in eşine, "Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim" sözleri ve kameraya öpücük atması yer aldı.

Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam
Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam
Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam
Yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren şahıs teslim oldu, ilk sözleri çok ilginç: Katil kaynanam
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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Hisarcık, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de yeni doğum yapan 18 yaşındaki eşini öldüren zanlı 40 gün sonra teslim oldu: Katil kaynanam, ben değilim - Son Dakika
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