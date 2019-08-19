Son Dakika Haberleri: Denizli'de yeni otobüs hatları 23 Ağustos ta seferlere başlıyor
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Denizli'de yeni otobüs hatları 23 Ağustos ta seferlere başlıyor

32 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ayrı bölgede hayata geçireceği yeni otobüs hatlarının 23 Ağustos 2019 Cuma günü hizmete başlayacağı duyuruldu.

Denizli'de yeni otobüs hatları 23 Ağustos ta seferlere başlıyor, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ayrı bölgede hayata geçireceği yeni otobüs hatlarının 23 Ağustos 2019 Cuma günü hizmete başlayacağı duyuruldu. İlk etapta 19 ana güzergahın devreye gireceği açıklanırken, şehir içi toplu ulaşımda otobüslerin 2 haneli numaralama sistemine de son verilerek 3 haneli sisteme geçilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi toplu taşımada başlattığı dönüşüm kapsamında, Denizli şehir merkezi 6 bölgeye ayrılırken, 36'sı ana hat olmak üzere 60 güzergah oluşturuldu. Bu kapsamda ilk etapta 19 ana hattın 23 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren devreye gireceği, kalan hatların ise kısım kısım uygulamaya sokulacağı açıklandı. Yeni sistemle belediye otobüslerinde uygulanan 2 haneli numaralama sistemine de son verilerek 3 haneli sisteme geçileceği duyuruldu. Bundan sonra tüm belediye otobüsü numaraları 3 haneli olacak, ilk hanesi ise otobüsün bölgesini temsil edecek.

Vatandaşlara otobüs kullanımını daha cazip hale getirmeyi hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya sokacağı hatlar ve otobüs numaralarının 20 Ağustos 2019 Salı gününden itibaren duyurulacağı açıklandı. Vatandaşlardan herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili duyuruları önemle takip etmeleri istendi.

"Önceliğimiz hemşehrilerimizin konforu"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan artan nüfus ve yerleşim yerlerine bağlı olarak şehir içi belediye otobüs hatlarında revizeye gittiklerini belirterek, "Bugüne kadar vatandaşlarımızın otobüslerimizde yaptığı seyahatler tek tek analiz edilerek yeni güzergahlar oluşturuldu. Yeni hatlarımız 23 Ağustos 2019 Cuma gününden itibaren devreye girmeye başlayacak. Önceliğimiz hemşehrilerimizin daha hızlı, ekonomik ve konforlu seyahat etmesidir." diye konuştu. - DENİZLİ
Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
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