Denizli'de yeni stadın yeri belediye meclisince kabul edildi

Denizli'de Kayalar Mahallesine yapılacak yeni stat yeri, Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclisi eylül ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, Osman Zolan başkanlığında toplandı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, gündemin 27. maddesinde yer alan Denizli'ye kazandırılacak yeni stat yeri plan değişikliği konusu görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, toplantıda yaptığı konuşmada, mevcut stadın alanının dar olması, otopark ve ulaşım sorunlarına değinerek, yeni stat yerini belirlemek için başta ulaşım kolaylığı olmak üzere çok alternatifli bir fizibilite çalışması yapıldığını belirtti.

Stat yeri için ilk etapta Eskihisar- Laodikya yakınlarında bir yer tespit edildiğini hatırlatan Zolan, bölgede yapılan deneme kazıları sonucu tarihi eserlerden dolayı bu alandan vazgeçildiğine işaret etti.

Kayalar Mahallesindeki yeni stat alanının ulaşım aksı üzerinde olduğunu ve çevresinde geniş yolların bulunduğunu kaydeden Zolan, şunları ifade etti:

"Burası Eskihisar bölgesine göre daha anlamlı, daha şehrin bitişiğinde olan bir yer. Hem genişleme imkanı da var. Sadece stat değil, etrafında birçok sportif tesis yapabilme olanağı bulunan, insanlarımıza buluşma imkanı sağlayan bir alan. Genişlik anlamında ihtiyacımıza fazlasıyla karşılık verecek bir alan. Ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımız bir noktada. Ayrıca bu alanda yapılacak olan stat, FIFA standartlarına uygun olarak kuzey-güney doğrultusunda planlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gelen heyet, yeri inceledi ve stat yapılacak en iyi alanlardan olduğunu raporlarında hazırladı. Bakanlığımızdan da uygun görüşleri almış olduk."

Mevcut stat yeri millet bahçesi olacak

Bu stat yapılıncaya kadar mevcut stadın fonksiyonunu ifa edeceğine işaret eden Zolan, "Ne zaman yeni stat yapıldı, faaliyete geçti mevcut alanda da bir millet bahçesi düzenleyeceğiz. Yoğun yapılaşma olan, bölge insanlarımızın nefes alacağı bir yer haline gelecek. Her iki taraftan da baktığımız zaman mevcut stadın millet bahçesi olması ve yeni stadımızın alanın genişliği, ulaşımla ilgili sorunların ortadan kalkması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Emek veren, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni stat yeri plan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.