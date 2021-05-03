Denizli'de yetiştirilen "Honaz kirazı" coğrafi işaret olarak tescillendi

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, 2019'da "Honaz kirazı" adıyla yaptıkları coğrafi işaret tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.

Denizli 'nin Honaz ilçesinde yetiştirilen Honaz kirazı için Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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