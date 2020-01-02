Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi hayatını kaybeden 26 yaşındaki diş hekimi kadının cenazesi toprağa verildi.

Güzelköy Mahallesinde yılbaşı nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya geldiği B.T'nin evinde yaşamını yitiren diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işleminin ardından Karahasanlı Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına Karaayvaz'ın ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı.

Tabutunun üzerine yazma örtülen Karaayvaz'ın cenazesi, namazın ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, aynı gün hastaneye kaldırılan S.A.Y'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, K.Y'nin normal servise alındığı öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde B.T'ye ait evde baygın halde bulunanlardan Betül Karaayvaz'ın öldüğü saptanmış, iki kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olay sonrası Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenmiş, uyuşturucu madde de tespit edilememişti.

Sağlık ekipleri, olayın alkol komasına bağlı gerçekleştiği yönünde değerlendirme yapmıştı.

Denizli'de yılbaşı gecesi ölen diş hekimi kadının cenazesi defnedildi

Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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