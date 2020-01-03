Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı - Son Dakika

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi evde düzenlenen eğlencede diş hekimi kadının ölmesi ve iki kişinin tedavi altına alınmasıyla ilgili tutuklanan zanlı Nurullah T, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı gecesi evde düzenlenen eğlencede diş hekimi kadının ölmesi ve iki kişinin tedavi altına alınmasıyla ilgili tutuklanan zanlı Nurullah T, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.

Güzelköy Mahallesi'nde 1 Ocak'ta yılbaşı eğlencesi yapılan evde diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) ölü bulunması ve S.A.Y. ve R.K.Y'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında emniyet ekipleri, evde bulunan B.T, Ö.D.A. ve Nurullah T'nin ifadesine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.T. ve Ö.D.A. serbest bırakıldı, Nurullah T. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ev yapımı içki ifadesi

Nurullah T'nin polise verdiği ifadede, 31 Aralık gecesi arkadaşlarının kendisini arayarak parti yapacaklarını söylediklerini, yanlarına giderken Karşıyaka Mahallesi'nde tanımadığı kişiden uyuşturucu aldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Nurullah T'nin, satan kişinin tarif ettiği şekilde uyuşturucuyu ezerek toz haline getirip burnuna çektiğini, evde bulunan E.D, B.Ç, V.T, B.T, S.A.Y, Ö.D.A, R.K.Y. ve Betül Karaayvaz'ın da aynı uyuşturucudan kullandıklarını, ev sahibi B.T'nin yaptığı ev yapımı içkiyi de içtiklerini iddia ettiği belirtildi.

Ölen Karaayvaz ile S.A.Y. ve R.K.Y'nin gece saatlerinde uyuşturucudan bir kez daha kullandıklarını öğrendiğini, bu kişileri sabah kalktıklarında uyandıramadıklarını ileri süren Nurullah T'nin, ağzında köpük ya da sakız gibi bir madde bulunan Karaayvaz'a nefes aldırmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını, sağlık ekipleri eve geldiğinde de öldüğünü öğrendiklerini anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, aynı gece evde bulunan 11 kişinin kan ve idrar örnekleri detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay

Güzelköy Mahallesi'nde 1 Ocak sabahı B.T'ye ait evde baygın halde bulunanlardan Betül Karaayvaz'ın öldüğü saptanmış, iki kişi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evde tüketilen alkollü ürünlerin sahte ya da kaçak olmadığı belirlenmiş, narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu tespit edilememişti.

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: Saldırı, Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlalidir Esed'den İran'a "Süleymani" taziyesi Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika Haberleri
21:10 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
21:09 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:09 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
21:09 Ted başkanı: çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 21:14:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de yılbaşı gecesi ölüm olayında uyuşturucu itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]