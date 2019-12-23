Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde, jandarmanın iki eğlence yeri ve bir kamyona düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, yaklaşan yılbaşı öncesinde, jandarmanın iki eğlence yeri ve bir kamyona düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Acıpayam ilçesinde yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına kamyonla sahte içki satışının yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen jandarma, Antalya - Denizli karayolunda bir kamyonu durdurup, arama yaptı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kasasında üzerlerinde sahte bandrol bulunan çeşitli türlerde çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, sahte içkilerin dağıtıldığı belirlenen iki ayrı eğlence mekanına da eş zamanlı operasyon yaptı. Eğlence mekanlarındaki aramalarda da çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 2 bin 500 şişe rakı, votka, viski ve şaraba imha edilmek üzere el konuldu.

Sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştıkları ileri sürülen Mustafa T., Kazım E., Ahmet A., Tamer B., Ferdi K. ve Bayram Ali K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zihinsel engelli kızı fuhşa sürükleyen 4 kişi tutuklandı
Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi Suç örgütüne büyük darbe! Çete liderinin kim olduğunu öğrenenler duyduklarına inanamadı Alanyaspor, Denizlispor'a gol yağdırdı!

Son Dakika Haberleri
22:30 Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Süper Lig: Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:30 Gaziantep'te 'suriye platformu' kuruldu - Son Dakika
22:29 Fatih'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
22:26 FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
21:16 Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 22:33:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de yılbaşı öncesi 2 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]