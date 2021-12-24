DENİZLİ'DE YILBAŞI ÖNCESİ 350 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek istenen sahte bandrollü 350 şişe sahte viski, rakı ve votka ticari taksi içinde ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceğini tespit etti. İzmir'den getirilen sahte içkilerin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanlarında piyasaya sürüleceğini belirleyen jandarma ekipleri dün Duacılı Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda biri ticari taksi olmak üzere 2 otomobil durduruldu. Ticari takside yapılan aramada bagajında şişelenmiş satışa hazır şekilde 92 litre viski, 52 litre rakı, 44 litre votka ve 251 adet de bandrol ele geçirdi. Biri ticari taksi olmak üzere 2 araçta bulunan şüpheliler Engin T. (43), Mehmet Ali K. (21) ve Yüksel Ö. (50) gözaltına alındı. Şişelerin çöplerden toplandığı, üzerlerindeki bandrollerin de sahte olduğu belirlendi.