Son Dakika Haberleri: Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu
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Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.

Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi Köçekderesi mevkisinde çobanlık yapan Mehmet Durmaz ile damadı Zafer Dal, koyunlarını otlatırken bölgede gök gürültülü sağanak başladı.
Çobanlar sürülerini alıp çadıra gitmeye çalışırken, yakındaki ormanlık alanda hayvanların otladığı bölgeye yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu.
Telef olan koyunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince açılan bir çukura gömüldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:27 Kaynak: AA
Mehmet Durmaz, Çal, Denizli, Güncel
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