Denizli'de yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu

Denizli
'nin Çal
ilçesinde otlatıldıkları alana yıldırım isabet eden 15 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayıralan Mahallesi Köçekderesi mevkisinde çobanlık yapan Mehmet Durmaz
ile damadı Zafer Dal, koyunlarını otlatırken bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Çobanlar
sürülerini alıp çadıra gitmeye çalışırken, yakındaki ormanlık alanda hayvanların otladığı bölgeye yıldırım düştü, 15 koyun telef oldu.
Telef olan koyunlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince açılan bir çukura gömüldü.