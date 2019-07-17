Son Dakika Haberleri: Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti
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Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti

4 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sivri Dağı Üçkuyular mevkisine koyunlarını otlatmaya giden Metin Parça'dan (23), akşam üzeri sürüleri dönmesine rağmen haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.
Otlak alanda baygın halde bulunan Parça, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araziye düşen yıldırımın isabet ettiği belirlenen Parça, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Serinhisar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:04 Kaynak: AA
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