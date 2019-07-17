Denizli'de yıldırım isabet eden genç çoban hayatını kaybetti
4 saat önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:04 Kaynak: AA
'nin Serinhisar
ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sivri Dağı Üçkuyular mevkisine koyunlarını otlatmaya giden Metin Parça'dan (23), akşam üzeri sürüleri dönmesine rağmen haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.
Otlak alanda baygın halde bulunan Parça, Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araziye düşen yıldırımın isabet ettiği belirlenen Parça, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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