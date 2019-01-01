Denizli'de Yılın İlk Bebeği "Fatma Buğlem" Oldu

Denizli Devlet Hastanesindeki doğumla 2018'in son bebeği "Hilal", 2019'un ilk bebeği "Fatma Buğlem" oldu.

Denizli Devlet Hastanesindeki doğumla 2018'in son bebeği "Hilal", 2019'un ilk bebeği "Fatma Buğlem" oldu.





Hastaneye başvuran Keriman ve Halil Yarenkuyu çiftinin saat 23.54'te kız bebeği dünyaya geldi.





"Hilal" ismini verdikleri bebek, 2018'in son bebeği oldu.





Yeni yılın ilk bebeği ise Oktay Şehnaz Çakmak çiftinin bebeği oldu.





Saat 00.06'da gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Fatma Buğlem" ismi verildi.





Baba Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla güzel bir hediye alarak girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.





Anne Çakmak de çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Heyecanlıydım. Allah herkese nasip etsin. Dört gözle bugünü bekliyordum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı