Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yılın İlk Denetiminde 420 Sürücüye Ceza

Denizli'de Yılın İlk Denetiminde 420 Sürücüye Ceza

2 dakika önce

DENİZLİ'de, yeni yılın ilk gününde yapılan denetimlerde 420 sürücüye toplam 42 bin lira para cezası kesildi.

Denizli'de Yılın İlk Denetiminde 420 Sürücüye Ceza, System.String[]
DENİZLİ'de, yeni yılın ilk gününde yapılan denetimlerde 420 sürücüye toplam 42 bin lira para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yeni yılın ilk gününde güvenli seyahat için denetim yaptı. Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan kontrol noktalarında trafik polisleri, şüphelendikleri araçları durdurdu. Alkol ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatlarına da bakıldı. Yılın ilk gününde 420 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ve çeşitli kural ihlalinden 42 bin lira ceza kesildiği belirtildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi! Üreticinin Elinde Kaldı Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu

Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:07:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yılın İlk Denetiminde 420 Sürücüye Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]