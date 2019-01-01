Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin Lira Ceza Kesildi
1 saat önce
Denizli'de yeni yılın ilk gününde yapılan trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan 420 sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.
Denizli
'de yeni yılın ilk gününde yapılan trafik uygulamalarında, alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan 420 sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı kutlamalarının ardından yeni yılın ilk gününde kent genelinde aldığı güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.
Kutlamaların sonrasında trafik ekiplerince vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmeleri ve alkollü sürücülerin yakalanması amacıyla "şok alkol uygulaması" başlatıldı.
Uygulama kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Pamukkale
yolunda oluşturulan noktalarda trafik polisleri şüphelendikleri araçları durdurarak denetim yaptı.
Alkol uygulamasının yanında araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatları da kontrol edildi.
Yılın ilk gününde 420 sürücüye alkollü araç kullandıkları ve trafik kurallarına uymadıkları için 42 bin lira ceza kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:47 Kaynak: AA
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