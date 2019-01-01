Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin TL'lik Trafik Cezası Kesildi
49 dakika önce
Denizli'de yeni yılın ilk gününde trafik kurallarına uymayan yaklaşık 450 sürücüye toplamda 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi.
Denizli
'de yeni yılın ilk gününde trafik kurallarına uymayan yaklaşık 450 sürücüye toplamda 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi
ve Pamukkale
ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yılın ilk dakikalarından itibaren güvenlik noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdiler. Uygulamada alkol, emniyet kemeri, hız kontrolü gibi denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda ise kurallara uymadıkları belirlenen yaklaşık 450 sürücüye toplamada 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi. Cezalarda alkollü araç kullanan sürücülerinde yakalandığı bildirildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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