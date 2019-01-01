Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin TL'lik Trafik Cezası Kesildi

Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin TL'lik Trafik Cezası Kesildi

49 dakika önce

Denizli'de yeni yılın ilk gününde trafik kurallarına uymayan yaklaşık 450 sürücüye toplamda 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin TL'lik Trafik Cezası Kesildi, System.String[]
Denizli'de yeni yılın ilk gününde trafik kurallarına uymayan yaklaşık 450 sürücüye toplamda 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yılın ilk dakikalarından itibaren güvenlik noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdiler. Uygulamada alkol, emniyet kemeri, hız kontrolü gibi denetimler yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda ise kurallara uymadıkları belirlenen yaklaşık 450 sürücüye toplamada 42 bin TL'lik trafik cezası kesildi. Cezalarda alkollü araç kullanan sürücülerinde yakalandığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Polis, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sinir Krizi Geçiren Bir Kız, Kavgada Erkeğin Saçını Tutarak Uzun Süre Bırakmadı Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi

20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:19:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Yılın İlk Gününde 42 Bin TL'lik Trafik Cezası Kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]