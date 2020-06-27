Denizli'de YKS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

Denizli'de YKS'nin ilk oturumu başladı

Denizli'de YKS'nin ilk oturumu başladıDENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girenler koronavirüs tedbirleri uygulanarak sınava girecekleri yerlere alındı.

Denizli'de YKS'nin ilk oturumu başladı

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DENİZLİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girenler koronavirüs tedbirleri uygulanarak sınava girecekleri yerlere alındı. Öğrenci ve veliler sınav öncesi okul önlerinde yoğunluklar oluşturdu.

Denizli'de YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Kent genelinde 25 bin 439 aday sınav heyecanı yaşadı. Sınava girenler ve velileri erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Sınav öncesi okul dışında veliler adaylar yoğunluk oluşturdu. TYT için sınav yerlerine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu. Pamukkale Üniversitesi ve çevresinde ise araç yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Oğlu sınava giren velilerden Efrail Esen, kendisinin de sınav heyecanını yaşadığını belirterek TYT'ye girenlere başarı diledi. Sınava girenlerden Hüseyin Turgut ise, kendisi için çok önemli bir sınava gireceğini belirtti. Heyecanlı olduğunu ifade eden Turgut, "Yıl boyunca çok iyi hazırlandım. Daha önceki yıllarda sınava girememiştim. Güzel bir sonuç almayı umuyorum. Ailemi sevindirmek istiyorum" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'de YKS'nin ilk oturumu başladı - Son Dakika

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