Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.

Denizli'de yol kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarında vücudunda kurşun yarası olan erkek cesedi bulundu.

Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 449 Sokak'ta yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yerdeki kişinin Öztürk Karaca (29) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Vücudunda iki kurşun yarası bulunan Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaca'nın bir şirkette özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenildi.

Cinayet zanlısı 2 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada Süleyman T. (27) ile Mustafa Ö'yü, Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı, Öztürk Karaca ile dayısının oğlu Süleyman T. arasında otomobilde çıkan tartışmada Karaca'nın Süleyman T. tarafından tabancayla vurulduğu, Karaca'nın olay yerinde otomobilden yaralı olarak indiği, ikilinin araçla kaçtıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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