Denizli'de yolcu minibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı
3 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:00 Kaynak: AA
'nin Pamukkale
ilçesinde bir yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yekta Öztürk'ün kullandığı 20 M 0024 plakalı minibüs, Kayıhan
Alt Geçidi'nde Yunus Çolak
yönetimindeki 20 BLE 42 plakalı kamyona arkasından çarptı.
Minibüs sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki yolculardan 6'sının yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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