Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi
51 dakika önce
Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Denizli
'nin Çardak
ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:51 Kaynak: AA
Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı
Son Dakika! Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı
Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi