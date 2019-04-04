Denizli'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı
37 dakika önce
DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı.
DENİZLİ'nin Çardak
ilçesinde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2,'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Ankara
Asfaltı Derbent
mevkiinde meydana geldi. Mersin
'den Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine giden Kontur Turizm'e ait Osman Özden yönetimindeki 42 AH 856 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2'si ağır, 34 kişi de yaralandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:43 Kaynak: DHA
MHP, Mersin Gülnar'daki Seçiminin İptal Kararına İtiraz Edileceğini Duyurdu
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti
Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü
Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı