Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

10.05.2021 14:59

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Kale ilçesinde yolda yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Denizli'nin Kale ilçesinde yolda yaralı halde bulunan 85 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Gülbağlık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, yolda yaralanmış halde bulundu. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fıkrak'ı Kale Devlet Hastanesine kaldırdı.

Fıkrak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının, trafik kazası sonucu yaralanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Yolda yaralı bulunan 85 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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