Denizli'de yoldan geçen araçlara taş atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yoldan geçen otomobillere taş atan alkollü kişi gözaltına alındı.

Hallaçlar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında alkollü olduğu öğrenilen Melih Ç. (23), yoldan geçen otomobillere yerden bulduğu taşları attı.

Atılan taşlar nedeniyle iki otomobilin camları kırıldı, iki otomobilin de kaportalarında zarar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerini yol kenarına park eden sürücüler, Melih Ç'yi yakalayarak polise teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Otomobilinin camı kırılan Alper Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda ilerlerken birden aracın camının kırıldığını ve içeriye taş girdiğini belirterek, "Yoldaki bir kişinin gelen gidene taş attığını gördük. Yakalayıp, derdinin ne olduğunu sorduk. Evi, arabası, parası yokmuş, hiçbir şeyi yokmuş. Bu nedenle yapmış. Taş arka cama gelse 1 yaşındaki bebek zarar görebilirdi." diye konuştu.

Öte yandan Melih Ç'nin otomobillere taş attığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda yaya olarak yürüyen Melih Ç'nin bulvardan geçen otomobillere elindeki taşları atması ve araçları zarar gören vatandaşların Melih Ç'yi yakalaması yer alıyor.