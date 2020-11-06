Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve bazı malzemeler çaldığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Direklerden yaklaşık 25 bin lira değerinde galvanizli demir çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarayköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Jandarma personelinden oluşan özel ekip, 63 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliler M.D. (25) ve imam nikahlı yaşadığı eşi Ü.Ç'nin (20) bulunduğu evi takibe aldı.
Operasyonda, ekipler tanınmamak için eve filyasyon görevlisi gibi girerek şüphelileri yakaladı.
Daha önce de hırsızlık suçundan arandığı belirtilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de yüksek gerilim hattı direklerinden demir hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Son Dakika