Denizli'de yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla yüksek kesimlerin beyaz örtüyle kaplanması güzel manzaralar oluşturdu.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yol küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bölgede akaryakıt istasyonu işleten ve traktör kepçesiyle yolu temizleyen Enver Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cemrelerin düştüğü bir zamanda kar yağışı sürpriz oldu. Güzel yağış oldu. Tabii burası yüksek olması nedeniyle böyle bir sürprizle karşılaştık. Yolumuz açık şu an çok şükür." diye konuştu.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Biz de gerekeni yapıyoruz, yolda kalanlara yardımcı oluyoruz. Burada yolu açık tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Yüksel kesimlerde kırsal mahallelerin karla kaplanan yolları belediye ekiplerince ulaşıma açıldı ve tuzlama çalışması yapıldı. Kara yolunda ise trafik polisleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Kent merkezinde sağanak etkili oldu

Kent merkezinde ise öğleden sonra etkisini artıran yağış, trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, sağanak sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.