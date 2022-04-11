Denizli'de yüzüne asit türü sıvı atılan kişi bir gözünü kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de yüzüne asit türü sıvı atılan kişi bir gözünü kaybetti

11.04.2022 15:40
Denizli'de yüzüne asit türü sıvı atılan kişi bir gözünü kaybetti

Denizli'de tartıştığı kişi tarafından yüzüne asit türü sıvı dökülen tekstil atölyesi sahibinin bir gözü görme yetisini yitirdi.

Denizli'de tartıştığı kişi tarafından yüzüne asit türü sıvı dökülen tekstil atölyesi sahibinin bir gözü görme yetisini yitirdi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde tekstil atölyesi işleten Muzaffer Kaydı ile iş yerine gelen ve aynı sektörde faaliyet gösterdiği öğrenilen H.P. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sırada H.P, yanında getirdiği asit türü sıvıyı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne döktükten sonra kaçtı.

Asitten gözü ve yüzü etkilenen iş yeri sahibi, 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Muzaffer Kaydı'nın bir gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

Polis, kaçan zanlıyı olay yerine yakın bölgede yakaladı.

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Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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