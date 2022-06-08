Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi - Son Dakika
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Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi

08.06.2022 19:57
Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi

Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları için geldikleri Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Manavgat Belediyesi Ilıcasporlu futbolcular ile iki antrenör, taburcu edildi.

Türkiye 16 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 1. Kademe maçları için geldikleri Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Manavgat Belediyesi Ilıcasporlu futbolcular ile iki antrenör, taburcu edildi.

Antalya ekibinden 15 futbolcu ile 2 antrenör, öğle yemeğinin ardından karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesine gitti.

Oyuncularla antrenörler, tedavinin ardından hastaneden ayrıldı.

Takımın kafile sorumlusu Volkan Mercanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Urla Belediyespor ile yapacakları maçın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. ???????

Öte yandan zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürülen takımın antrenörlerinden Yusuf Yıldırım'ın yine 10 yıl önce futbolcu olarak geldiği kentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi
Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi
Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi

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Kaynak: AA

Manavgat, Denizli, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye giden futbolcular taburcu edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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