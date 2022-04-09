Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi - Son Dakika
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Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi

09.04.2022 17:47
Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde bulunan kedi, sağlığına kavuştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir sokakta zehirlenmiş halde bulunan kedi, sağlığına kavuştu.

Pamukkal Mahallesi'nde 4 Nisan'da vatandaşlar tarafından baygın halde kedi bulan hayvanseverler, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Sokaktan alınan kedi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tedavi altına aldı.

Merkez veterineri Elvan Alkaya, zehirlendiği belirtilen kediye acil zehirlenme prosedürü uyguladıklarını söyledi.

Kediyi erken müdahale ettikleri için kurtarabildiklerini anlatan Alkaya, "İyileşince yeniden yaşadığı bahçeye bırakıldı. Zehirlenen bir hayvan gördüğünüzde bu hayvanların acil olarak bize getirilmesi gerekiyor." dedi.

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Son Dakika | Denizli'de 20 kedi ve köpek ölü bulundu, zehirlenen 1 kedi son anda kurtarıldı Son Dakika | Denizli'de 20 kedi ve köpek ölü bulundu, zehirlenen 1 kedi son anda kurtarıldı

Pamukkale, 4 Nisan, Denizli, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de zehirlenmiş halde bulunan kedi tedavi edildi - Son Dakika


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