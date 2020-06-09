Denizli'de zihinsel engelli kız çocuğunu alıkoyan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kız çocuğu ailesine teslim edildi. R.M, "cinsel istismar", "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından tutuklandı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olan ve kurtulduğuna sevinerek kadın astsubaya sarılan kız çocuğunun 3 aydır arandığı ortaya çıktı.

Zanlının yanında bulunan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, jandarma ekiplerini görünce ağlamaya başladı.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde, 3 aydır kayıp olarak aranan engelli kız çocuğunu kaçırıp alıkoyduğu öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi