Denizli'de bir zincir markette koca eşini silahla vurduktan sonra intihar etti - Son Dakika
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Denizli'de bir zincir markette koca eşini silahla vurduktan sonra intihar etti

Son Güncelleme: 14.08.2023 21:04

Denizli'de bir zincir markette bir adam, zincir markette karşılaştığı eşinin kafasına yanındaki tabancayla ateş etti. Aynı silahla kendi kafasına sıkan adam olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Denizli'de bir zincir markette tartıştığı eşini silahla vuran koca, ardından aynı silahla intihar etti. Koca olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ZİNCİR MARKETTE KAN DONDURAN OLAY

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde bulunan ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir sorunlar bulunan Ahmet U. (52) ile eşi Elif U. karşılaştıkları zincir markette tartışmaya başladı.

ÖNCE EŞİNE SONRA KENDİSİNE SIKTI

Tartışmanın büyümesi ile Ahmet U., silahını çıkartıp eşinin kafasına doğru ateş etti. Elif U. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet U. daha sonra silahı kafasına dayayıp ateşledi. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Elif U. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kocanın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

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