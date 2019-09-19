Denizli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 12 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza, dün gece, Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Sevil Y.'nin kullandığı 20 ABH 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce park halindeki araçlara ardından önünde giden Senem A. yönetimindeki 20 AB 630 plakalı cipe çarptı. Toplam 12 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Sevil Y. ve Senem A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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