Son Dakika Haberleri: Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

11 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Çağlar yönetimindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, bulvarda İbrahim Gürsoy'un kullandığı 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı. Ahmet Kansız'ın kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de Çağlar'a ait otomobile arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Çağlar, Gürsoy ile Kansız yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Denizli
Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da lunaparkta feci kaza: 3 ölü, 28 yaralı Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:38:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de zincirleme kaza: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]