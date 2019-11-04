Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan 20 AUB 98 plakalı otomobilin sürücüsü, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 AUB 98 plakalı otomobil, Karşıyaka Pamukkale kavşağı mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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