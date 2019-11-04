Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Solak, götürüldüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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