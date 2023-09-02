Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı

Son Güncelleme: 02.09.2023 23:03

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

KAZAYA 7 ARAÇ KARIŞTI

Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla turundan Afyon'un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

YARALILAR YOLA SAVRULDU

Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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