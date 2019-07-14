Son Dakika Haberleri: Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

13 saat önce

Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Süleyman Çağlar idaresindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, İbrahim Gürsoy'un kullandığı 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı.

Kazaya Ahmet Kansız'ın kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de karıştı.

Sürücüler Çağlar, Gürsoy ile Kansız yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Süleyman Çağlar, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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