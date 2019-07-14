Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Denizli
'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Süleyman Çağlar
idaresindeki 20 BKR 48 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda, İbrahim Gürsoy'un kullandığı 20 BAS 66 plakalı ciple çarpıştı.
Kazaya Ahmet Kansız'ın kullandığı 20 BT 287 plakalı otomobil de karıştı.
Sürücüler Çağlar, Gürsoy ile Kansız yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.