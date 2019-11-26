Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Otomobil ve hafifi ticari araçta sıkışan sürücüler ile Fadime D, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada arkadan gelen Mehmet S. idaresindeki 09 H 4147 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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