Denizli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören 42 BUH 23 plakalı otomobilin yavaşlamasıyla bu araç ile arkasından gelen 7 araç birbiriyle çarpıştı.

A.K. idaresindeki 20 RR 425 plakalı otomobil, Denizli- Aydın kara yolu Kumkısık mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı

İran'ın "nükleer faaliyetlerini hızlandıracak" yasa tasarısı hükümetin itirazlarına rağmen onaylandı

Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değil