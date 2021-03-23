Denizli'de zirai dona karşı üreticiler uyarıldı - Son Dakika

Denizli'de zirai dona karşı üreticiler uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli için zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Mart 2021 Çarşamba günü gece saatlerinde başlayarak 27 Mart 2021 Cumartesi saat 09.00 saatleri arasında Denizli genelinde zirai don olayına karşı üreticileri uyardı. Yapılan yazılı açıklamada "Tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

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