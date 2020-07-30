Denizli'de Zolan'dan Avrupa Şampiyonu Karadeniz'e 50 bin TL ödül

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda şampiyon olan Denizlili sporcu Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a ziyarette bulundu.

Başkan Zolan, milli güreşçiye 50 bin TL'lik ödül takdim etti. Mart ayının başında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Denizli'yi ve Türkiye'yi gururla temsil edip şampiyon olan milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Şampiyonada gösterdiği başarı nedeniyle Karadeniz'i tebrik eden Başkan Zolan, "Hem Denizlili bir hemşerimiz olarak, hem de ülkemiz adına gurur duyduk. Bayrağımızı göndere çektin, İstiklal Marşımızı Avrupa'ya dinlettirdin. Bu büyük bir gurur, tebrik ediyorum" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi olarak kendisine destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Zolan, "Daha çok başarılar bekliyoruz. İnşallah daha bir çok kez bayrağımızı dalgalandıracak, marşımızı okutacaksınız. Size olan güvenimiz sonsuz. Biz her zaman senin yanında olacağız. Desteğe devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. İbanoğlu, "Spora her zaman büyük destek veriyorsunuz. Bu destekler sonucu başarılı sporcularımızın sayılarını inşallah artıracağız" diye konuştu. Şampiyon güreşçi Karadeniz ise, Başkan Zolan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Denizli'yi ve Türkiye'yi onur ve gururla temsil etmeye devam edeceğini kaydetti. Konuşmaların ardından Başkan Osman Zolan, Süleyman Karadeniz'e 50 bin TL'lik şampiyonluk ödülünü takdim etti.

- Denizli