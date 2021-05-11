Denizli'de Zolan, Örki ve Güngör, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, mesajında, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama kavuşmanın ise sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günler olduğunu kaydeden Zolan, şunları kaydetti:

"Bu bayram özlem ve sevincimizi, gelecekte daha sağlıklı günlere kavuşmak adına farklı bir şekilde paylaşacağız. Anne ve babalarımızın, akrabalarımızın ve tüm sevdiklerimizin bayramını bu kez telefon veya diğer iletişim araçlarıyla kutlayacağız. Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayacağız. Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayımıza Allah'ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum."

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de koronavirüs nedeniyle bu ramazan ayında iftar sofraları, sahur buluşmaları yapamadıklarını, teravih namazlarını birlikte yaşama imkanı bulamadıklarını belirterek, "Hem ülkemiz hem de dünya koronavirüs pandemisi ile mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu süreçte kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hastalıkla mücadele edenlere de şifalar niyaz ediyorum. Bir sonraki ramazan ayında ve Ramazan Bayramı'nda eski özlediğimiz günlerdeki gibi yaşamanın nasip olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör de Denizli halkı olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutladı.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle olağan dışı bir ramazan ayı yaşandığına dikkat çeken Gürgör, "Bu Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı geçirecek olsak da bizler, aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve kaynaşmayı sürdürdüğümüz sürece inşallah hep beraber emin adımlarla daha nice bayramlara erişeceğiz. Bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa, sağlık, mutluluk, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.