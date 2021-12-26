Denizli'de13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Kozlupınar Caddesi'nde pitbullun saldırısına uğrayan İran uyruklu Armin Darban Jafeti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'yı (24) gözaltına aldı. Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun köpek tarafından ısırılması yer alıyor.

"KÖPEK SALINMIŞTI VE HİÇBİR ÖNLEMİ YOKTU"

Armin Darban Jafeti, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin saldırısına uğradığı için çok korktuğunu belirterek, "Arkadaşımın evinden geliyordum. Aşağıdaki çöp kovasının orada adam köpeğine yemek verecekmiş. Köpek salınmıştı ve hiçbir önlemi yoktu. Köpek, ilk kedileri kovaladı. Ondan sonra hemen üzerime geldi. Üzerime zıpladı ve ayağımı çektiğim için çok ısırmadı. Hemen yan komşuların bahçesine sığındım." diye konuştu.