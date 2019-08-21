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Denizli'deki 14 kişinin yaralandığı trafik kazası

39 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Denizli'deki 14 kişinin yaralandığı trafik kazası, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsünün Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobille, 9 Ağustos Cuma günü, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpışması başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, bulvarda ilerleyen otomobilin orta şeritte ilerlediği sırada, sol şeritte giden midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer alıyor.
Pamukkale ilçesinde, 9 Ağustos Cuma günü tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanmıştı.
Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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