Son Dakika Haberleri: Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem Isparta'da da hissedildi
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Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem Isparta'da da hissedildi

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Isparta'da da hissedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Isparta'da da hissedildi.
Isparta, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: AA
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