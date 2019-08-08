Denizli'deki 6 büyüklüğünde deprem Isparta'da da hissedildi
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Isparta'da da hissedildi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:57 Kaynak: AA
'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Isparta
'da da hissedildi.
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