Denizli'deki araç sayısı 421 bin 557 oldu - Son Dakika

Denizli'deki araç sayısı 421 bin 557 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 3 artarak 421 bin 557 oldu.

Denizli'deki araç sayısı 421 bin 557 oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'de toplam araç sayısı, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 3 artarak 421 bin 557 oldu.

TÜİK, 2020 Ağustos ayının motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre, Denizli'de geçen yıl haziran ayında 409 bin 227 olan araç sayısı 2020 yılının aynı ayında 421 bin 557'ye ulaştı. Verilen istatistiklere göre, otomobil sayısı ise yüzde 3.1 artış göstererek 203 bin 194 adete ulaştı. Denizli'de 7 bin 252 adet minibüs, 3 bin 931 adet otobüs, 66 bin 492 adet kamyonet, 12 bin 066 adet ile kamyon, 73 bin 999 adet motosiklet, 53 bin 667 adet traktör ve 946 adet özel amaçlı araç olduğu açıklandı.

Denizli'de 12 bin 437 adet araç devri yapıldı

Denizli'de 2020 yılı Ağustos ayında toplam 12 bin 437 aracın devir işlemi gerçekleşti. Devir işlemlerinde ilk sırada 8 bin 367 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 2 bin 217 adet kamyonet, 710 adet motosiklet, 563 adet traktör, 273 adet minibüs, 212 adet kamyon, 86 adet otobüs ve 9 adet özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 307 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 Ağustos ayında toplam bin 307 aracın trafiğe kaydı yapıldı. trafiğe araç kaydı sıralamasında ise ilk sırada 542 adet otomobil, yer aldı. Ardından 430 adet motosiklet, 171 adet kamyonet, 108 adet traktör, 41 adet kamyon, 14 adet minibüs, 1 adet otobüsün kaydı gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Denizli'deki araç sayısı 421 bin 557 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Ağustos, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'deki araç sayısı 421 bin 557 oldu - Son Dakika Ekonomi

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