Denizli'deki arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'deki arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

01.04.2021 17:19
Denizli'deki arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Demirli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda akrabası Sait Tülüoğlu'nu (79) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Mehmet K. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Mehmet K'nin ifadesinde, tartışma sırasında küfür ettiğini öne sürdüğü Tülüoğlu'na korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika


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