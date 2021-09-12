Denizli'deki bir gazinoda 3 kişinin yaralanması olayına karışan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Bekilli ilçesinde 9 Ağustos'ta bir gazinoda 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden biri daha yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayının ardından kaçan zanlılardan Z.K'nin (39) il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Z.K, işlemlerin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edildi. "Kasten yaralama, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 30 suç kaydının olduğu belirlenen Z.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi, zanlı M.M'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bekilli'de 9 Ağustos gecesi M.M. (36) ile arkadaşları, ilçedeki içkili ve müzikli eğlence mekanında pompalı tüfeklerle çevreye ateş etmiş, 3 kişiyi yaralamıştı.

JASAT ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturmada silahlı saldırı olayına karıştığı öne sürülen zanlılardan K.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, S.Ö. (29), S.Ş. (20), T.B. (24), Z.G. (28) tutuklanmış, kaçan M.M. ile Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.