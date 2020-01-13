Denizli'deki cinayet ve intihar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'deki cinayet ve intihar - Son Dakika

Denizli'deki cinayet ve intihar

6 saat önce

Olay yerinden detay Polis ekipleri detay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece, 7 bin lira alacaklısını evinde tabancayla öldürüp daha sonra intihar eden kişinin olaydan önce kendi iş yerinde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay yerinden detay

Polis ekipleri detay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece, 7 bin lira alacaklısını evinde tabancayla öldürüp daha sonra intihar eden kişinin olaydan önce kendi iş yerinde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Denizli'deki cinayet ve intihar

Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:21 Kaynak: AA
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