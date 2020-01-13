Denizli'deki cinayet ve intihar - Son Dakika

Olay yerinden detay

Polis ekipleri detay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece, 7 bin lira alacaklısını evinde tabancayla öldürüp daha sonra intihar eden kişinin olaydan önce kendi iş yerinde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.