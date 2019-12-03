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Denizli'deki cinayete ilişkin bir kişi daha aranıyor

6 saat önce

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale ilçesinde bir acil tıp teknisyeninin, köpek çiftliğinde ceset gömmek isterken yakalanması olayına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin arandığını bildirdi.

Denizli'deki cinayete ilişkin bir kişi daha aranıyor, System.String[]

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale ilçesinde bir acil tıp teknisyeninin, köpek çiftliğinde ceset gömmek isterken yakalanması olayına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını, bir kişinin arandığını bildirdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün acil tıp teknisyeninin ceset gömmek isterken yakalanması olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pamukkale ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir evde bir kişinin öldürüldüğü ve maktulün cesedinin halıya sarılı olarak gömüleceği şeklinde ihbar alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen yerde tedbir alınarak beklendiği ve belirtilen adrese cesedi gömmek üzere gelen H.D'nin yakalandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Olay mahallinde yapılan araştırmada ölen şahsın Sercan Yıldırım olduğu, ilk incelemede ateşli silah ile öldürüldüğü görülmüştür. Olay yerinde 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, bıçak, kılıç, pek çok mermi kovanı ile silah dönüştürmekte kullanılan ekipmanların bulunduğu görülmüştür. Olay nedeniyle üç kişi yakalanarak gözaltına alınmış, bir kişinin ise aranmasına devam edilmektedir. Cesedin kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecektir. Soruşturma halen devam etmektedir."

Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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