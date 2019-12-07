Son Dakika Haberleri: Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı - Son Dakika

Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı

6 saat önce

Denizli'deki cinayeti itiraf eden şahıs, 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü iddia etti.

Denizli'deki cinayetlerin altından cinsel istismar çıktı, System.String[]

Denizli'deki cinayeti itiraf eden şahıs, 2 yabancı uyruklu arkadaşını kendilerine tecavüz ettikleri için öldürdüğünü iddia etti.


Pamukkale ilçesi Topraklı Mahallesi 573 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana gelen olayda, N.T. (26) isimli şahıs sabah saatlerinde karakola giderek aynı evde kaldığı Feraydun Yagubi (23) ve Lal Mohammad Rezaei (26) isimli arkadaşlarını öldürdüğü söyleyerek teslim oldu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri şahısların birinin boğazı kesilerek diğerinin ise karnından bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Olayın ardından N.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


T.N., isimli şahıs verdiği ilk ifadesinde öldürdüğü arkadaşlarının kendisine cinsel istismarda bulunduklarını ve her ikisi de uyuduktan sonra odalarına giderek Yagubi ve Rezaei'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.


Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:27 Kaynak: İHA
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