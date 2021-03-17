Denizli'deki darbe girişimi davasında beraat kararı verilen 9 sanık istinafta 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Denizli'deki darbe girişimi davasında beraat kararı verilen 9 sanık istinafta 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

17.03.2021 16:53
Denizli'deki darbe girişimi davasında beraat kararı verilen 9 sanık istinafta 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada daha önce ilk derece mahkemesinin haklarında beraat kararı verdiği 9 sanığı, 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada daha önce ilk derece mahkemesinin haklarında beraat kararı verdiği 9 sanığı, 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince görülen davanın duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Y.B. ile bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile salona bağlandı. Cumhurbaşkanlığı adına davaya müdahil olan avukatın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada sanık ve avukatlar, savunmaları yineleyerek beraat talebinde bulundu.

Yargılama sonunda daire 15 Temmuz'da 11. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Söke Komutan Yardımcılığında yarbay rütbesiyle görev yapan Y.B. ile astsubay Ş.K. ve uzman çavuş H.A.E ile asteğmenler C.B, H.A. ve Ö.Ö. hakkındaki beraat kararları ile darbe girişimi sırasında er olan ve suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia edilen T.K. hakkında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Daire F.A, H.A.Ö, H.T, M.A, M.E.T, M.Z.Y, S.K, T.D. ve B.Y'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ve bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs suçunun işlenmesine yardım ettikleri" gerekçesiyle 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Ceza verilen 9 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er T.K'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasını kararlaştırmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile Söke'den Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan er hakkındaki kararın dairede duruşmalı olarak yeniden incelenmesine hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ü hakkındaki beraat kararını bozmuş, ilk derece mahkemesinde yeniden görülen davada, suç tarihinde tugay harekat ve eğitim şube müdürü olan sanık eski yüzbaşı anayasal düzeni ihlal etmek suçundan müebbet, diğer 32 sanık 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'deki darbe girişimi davasında beraat kararı verilen 9 sanık istinafta 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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