Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem

Denizli'deki Deprem

56 dakika önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.

Denizli'deki Deprem, System.String[]
Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Karahan, Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem sonrası AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.

Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.

Öte yandan deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler Derste Deprem Konusunu İşlerken Deprem Oldu Deprem Kahininin Türkiye İçin Yaptığı Tahmin Doğru Çıktı Sıcak Gelişme! Şırnak'ta Hain Tuzak! 1 Asker Şehit ve 1 Yaralımız Var Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 11:05:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'deki Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]