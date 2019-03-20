Denizli'deki Deprem
56 dakika önce
Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.
Denizli
Valisi Hasan Karahan, Acıpayam
ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının oluşmadığını belirtti.
AA muhabirine açıklama yapan Karahan, Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen deprem sonrası AFAD
ekiplerinin çalışma başlattığını ifade etti.
Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere
köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.
Öte yandan deprem tüm Ege
Bölgesi ile Güney Marmara
kentlerinde de hissedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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